Создание в Польше военной базы США вошло в их стратегию нацбезопасности

26 сентября стало известно, стоимость создания постоянной военной базы США в Польше может составить от 11 до 17 млрд злотых ($2,8–4,4 млрд). Расчет исходит из предположения, что на базе будут постоянно находиться 5000 военнослужащих. В BBN отметили, что в случае программы, распределенной на несколько лет, расходы не выйдут за рамки возможностей бюджета министерства обороны.