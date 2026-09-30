Создание в Польше военной базы США вошло в их стратегию нацбезопасности
Создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Onet.
По его словам, он получил от посла США в Польше Томаса Роуза информацию о реализации американской стратегии национальной безопасности. «Одним из главных пунктов является создание постоянной базы американских войск в Польше. Это наша важнейшая задача в польско-американских отношениях», – сказал Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что польская сторона намерена создать условия для размещения базы и пребывания в стране семей американских военнослужащих. Он также заявил о необходимости укреплять доверие не только между Польшей и США, но и между компаниями двух стран.
Косиняк-Камыш сообщил, что Польша также инвестировала $65 млрд в закупку американского вооружения, в том числе 96 боевых вертолетов Apache.
26 сентября стало известно, стоимость создания постоянной военной базы США в Польше может составить от 11 до 17 млрд злотых ($2,8–4,4 млрд). Расчет исходит из предположения, что на базе будут постоянно находиться 5000 военнослужащих. В BBN отметили, что в случае программы, распределенной на несколько лет, расходы не выйдут за рамки возможностей бюджета министерства обороны.