Песков: Россия не допустит посягательств на Калининградскую область

30 сентября посольство России в Ирландии допустило применение всего имеющегося у Москвы арсенала при попытке НАТО изолировать Калининградскую область. Дипмиссия также указала на рост военной активности альянса в Балтийском регионе. 16 сентября представитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об отработке странами НАТО сценариев блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны.