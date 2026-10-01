Песков: Россия не допустит посягательств на Калининградскую область
Россия никогда не допустит посягательств на Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал европейские страны «умерить пыл» и подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России. По словам представителя Кремля, нагнетать ситуацию вокруг области также не следует.
Песков связал обсуждение безопасности региона с происходящей, по его оценке, милитаризацией европейских государств. Ранее он заявлял, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством.
1 октября помощник президента Николай Патрушев сообщил о поручениях Владимира Путина по обеспечению безопасности Калининградской области. По его словам, соответствующие структуры тщательно их выполняют, а в случае агрессивных действий в отношении региона Россия даст ответ.
30 сентября посольство России в Ирландии допустило применение всего имеющегося у Москвы арсенала при попытке НАТО изолировать Калининградскую область. Дипмиссия также указала на рост военной активности альянса в Балтийском регионе. 16 сентября представитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об отработке странами НАТО сценариев блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны.