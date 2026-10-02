А7 заявила, что новые санкции США не повлияют на работу компании
Новые санкции США не повлияют на работу системы международных расчетов А7, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. В А7 считают новые ограничения подтверждением эффективности созданной за последние годы альтернативной системы международных расчетов.
«Санкции против нас и есть признание этой эффективности», – заявили в компании. В А7 утверждают, что ее система позволяет бизнесу проводить расчеты независимо от геополитической ситуации. Компания также отвергла обвинения в проведении операций в интересах Ирана или террористических организаций и заявила, что не обслуживала связанные с ними структуры. По словам представителя А7, для проверки клиентов используется многоуровневая система комплаенса.
1 октября минфин США включил А7 в санкционный список по Ирану. Американское ведомство назвало А7 «связанной с Россией теневой банковской сетью» и утверждает, что ее инфраструктура использовалась для обхода ограничений и проведения операций в интересах Ирана.
3 сентября первый замгендиректора А7 Игорь Горин оценивал долю трансграничных расчетов России через альтернативные каналы в 50–80%. Он говорил, что значительная часть внешнеэкономических платежей уже проходит вне традиционной банковской инфраструктуры.
10 августа глава ПСБ Петр Фрадков связывал создание А7 с необходимостью альтернативных инструментов международных расчетов. По его словам, платежная инфраструктура стала инструментом политического давления, что повысило спрос на независимые каналы расчетов.