А7 заявила, что новые санкции США не повлияют на работу компании

«Санкции против нас и есть признание этой эффективности», – заявили в компании. В А7 утверждают, что ее система позволяет бизнесу проводить расчеты независимо от геополитической ситуации. Компания также отвергла обвинения в проведении операций в интересах Ирана или террористических организаций и заявила, что не обслуживала связанные с ними структуры. По словам представителя А7, для проверки клиентов используется многоуровневая система комплаенса.