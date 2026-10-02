Песков: России нужен прочный мир, а не перемирие
России необходимо не временное перемирие с Украиной, а прочный мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
1 октября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства заявил о решающем поворотном моменте, необходимости договариваться о принципах нового мироустройства, рисках продолжения конфликтов и опасности цифрового тоталитаризма. Он также коснулся уроков распада СССР, реформы ООН и роли Евразии.
После основного выступления президент также ответил на вопросы модератора и участников встречи. Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям России с Западом, конфликту на Украине, ядерному сдерживанию, взаимодействию с США и Китаем, а также российской экономике. В ходе выступления Путин назвал нейтральный статус Украины одной из целей России. По его словам, с начала формирования постсоветского пространства Москва исходила из того, что Украина будет нейтральным государством. Позднее, отметил Путин, Киев внес в конституцию курс на вступление в НАТО.
В ходе выступления российский лидер также заявил, что Россия не начинала военные действия, поскольку, по его словам, они были начаты против нее. Он также утверждал, что удары ВСУ вглубь территории России невозможны без космической разведки и технического содействия западных специалистов. Кроме того, президент заявил, что Украина не может существовать самостоятельно и утрачивает государственность.