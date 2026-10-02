Песков: России нужен прочный мир, а не перемирие

После основного выступления президент также ответил на вопросы модератора и участников встречи. Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям России с Западом, конфликту на Украине, ядерному сдерживанию, взаимодействию с США и Китаем, а также российской экономике. В ходе выступления Путин назвал нейтральный статус Украины одной из целей России. По его словам, с начала формирования постсоветского пространства Москва исходила из того, что Украина будет нейтральным государством. Позднее, отметил Путин, Киев внес в конституцию курс на вступление в НАТО.