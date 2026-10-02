Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,451+0,29%KAZT328,8-0,36%CHKZ16 000-0,31%IMOEX2 264,58-0,67%RTSI856,97-0,67%RGBI111,2-0,05%RGBITR763,33-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Экс-сенатор Деньгин перейдет в Олимпийский комитет

Ксения Наумчик
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экс-сенатор от Брянской области Вадим Деньгин перейдет на работу в Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом он рассказал «Ведомостям».

«В олимпийский комитет, скорее всего, перейду на работу. Пока вопрос находится в процессе переговоров», – отметил Деньгин.

На его место в Совете Федерации врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова. В указе говорится, что полномочия Меликова вступили в силу 29 сентября.

О том что Меликов может стать сенатором, писали «Ведомости» 17 июля. 20 августа «Ведомости» сообщали, что Деньгин уйдет из СФ, поскольку он не вошел в предвыборную тройку от Брянской области.

Деньгин родился 23 сентября 1980 г. в Обнинске. В 2004 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 2000 г. вступил в ЛДПР. Был сотрудником международного отдела фракции ЛДПР, возглавлял также центр образовательных программ партии и отдел по работе с молодежью Центрального аппарата ЛДПР.  В 2010 г. стал руководителем Всероссийской общественной организации «Время молодых».

С 2011 г. работал старшим специалистом комитета Государственной думы V созыва по делам молодежи. Курировал молодежную организацию ЛДПР. В 2011–2016 гг. – депутат Госдумы VI созыва. В 2016–2020 гг. – депутат Госдумы VII созыва. С 2020 г. был сенатором от Брянской области.

Деньгин и глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев являются членами высшего совета ЛДПР.

Читайте также:Кто из сенаторов уйдет в отставку после сентябрьских выборов
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её