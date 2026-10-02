Экс-сенатор Деньгин перейдет в Олимпийский комитет

Деньгин родился 23 сентября 1980 г. в Обнинске. В 2004 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 2000 г. вступил в ЛДПР. Был сотрудником международного отдела фракции ЛДПР, возглавлял также центр образовательных программ партии и отдел по работе с молодежью Центрального аппарата ЛДПР. В 2010 г. стал руководителем Всероссийской общественной организации «Время молодых».