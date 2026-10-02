Экс-сенатор Деньгин перейдет в Олимпийский комитет
Экс-сенатор от Брянской области Вадим Деньгин перейдет на работу в Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом он рассказал «Ведомостям».
«В олимпийский комитет, скорее всего, перейду на работу. Пока вопрос находится в процессе переговоров», – отметил Деньгин.
На его место в Совете Федерации врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова. В указе говорится, что полномочия Меликова вступили в силу 29 сентября.
Деньгин родился 23 сентября 1980 г. в Обнинске. В 2004 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 2000 г. вступил в ЛДПР. Был сотрудником международного отдела фракции ЛДПР, возглавлял также центр образовательных программ партии и отдел по работе с молодежью Центрального аппарата ЛДПР. В 2010 г. стал руководителем Всероссийской общественной организации «Время молодых».
С 2011 г. работал старшим специалистом комитета Государственной думы V созыва по делам молодежи. Курировал молодежную организацию ЛДПР. В 2011–2016 гг. – депутат Госдумы VI созыва. В 2016–2020 гг. – депутат Госдумы VII созыва. С 2020 г. был сенатором от Брянской области.
Деньгин и глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев являются членами высшего совета ЛДПР.