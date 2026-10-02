Силы ПВО за день сбили 209 украинских БПЛА над российскими регионами

Также ВС РФ в Киеве нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр, который, как утверждает Минобороны РФ, используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ на Донбассе. Также российские военные поразили электроподстанцию «Киевская» в Наливайковке.