Силы ПВО за день сбили 209 украинских БПЛА над российскими регионами
В течение дня силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Чувашии, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на 2 октября силы ПВО сбили 646 украинских беспилотников над 14 регионами РФ и двумя морями. В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что армия Украины пыталась нанести удар по четырем нефтеперерабатывающим заводам.
Также ВС РФ в Киеве нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр, который, как утверждает Минобороны РФ, используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ на Донбассе. Также российские военные поразили электроподстанцию «Киевская» в Наливайковке.
В Одесской области ВС РФ поразили производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, а в Черном море – сухогруз, следовавший в порт Одессы.