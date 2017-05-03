Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Распродажа по-московски

Мэрия Москвы выставила на аукцион здание в центре Петербурга

Цену 116 000 рублей за 1 кв. м эксперты считают завышенной
Здание может купить под офис крупная компания
Здание может купить под офис крупная компания
Евгений Егоров / Ведомости

Московская мэрия продает единым лотом нежилое трехэтажное здание площадью 3500 кв. м и прилегающий земельный участок площадью 1,8 га на ул. Казанской 25, литера А, в Петербурге. Начальная стоимость лота 417 млн руб., или 116 700 руб. за 1 кв. м, сообщается на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике, объявившего торги. По этому адресу расположено представительство Москвы в Петербурге.

Актив находится в хозяйственном ведении департамента городского имущества Москвы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня 2017 г., торги назначены на 21 июня. Получить комментарий в мэрии вчера не удалось.

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