Мэрия Москвы выставила на аукцион здание в центре Петербурга

Московская мэрия продает единым лотом нежилое трехэтажное здание площадью 3500 кв. м и прилегающий земельный участок площадью 1,8 га на ул. Казанской 25, литера А, в Петербурге. Начальная стоимость лота 417 млн руб., или 116 700 руб. за 1 кв. м, сообщается на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике, объявившего торги. По этому адресу расположено представительство Москвы в Петербурге.

Актив находится в хозяйственном ведении департамента городского имущества Москвы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня 2017 г., торги назначены на 21 июня. Получить комментарий в мэрии вчера не удалось.