«Баркли» построит жилой квартал на территории завода «Ферейн»

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Корпорация «Баркли» известна как девелопер района «золотой мили» на Остоженке BARKLI

Корпорация «Баркли» приобрела у фармацевтического завода «Ферейн» земельный участок на 14 га на Нагатинской улице, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе, и чиновник правительства Москвы. На бывшей территории завода планируется построить жилой квартал на 450 000 кв. м, включая коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру, передал через представителя первый заместитель председателя правления «Баркли» Александр Красавин. Часть жилья, по его словам, будет передана под программу реновации пятиэтажного и ветхого фонда. Запрос к владельцу завода «Ферейн», компании «Брынцалов А», остался без ответа.