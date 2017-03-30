Корпорация «Баркли» вложит в клубный дом в Замоскворечье 4,2 млрд рублей

Корпорация «Баркли» начала строительство клубного дома Barkli Gallery в центре Москвы, в районе Замоскворечья, в партнерстве с Третьяковской галереей. Общие инвестиции в проект составят 4,2 млрд руб.

«В эту сумму входит 1,7 млрд руб. – это кредитная линия, открытая нашим партнером Газпромбанком (акционерное общество). Срок кредитования – пять лет», – уточнил заместитель председателя правления «Баркли» Александр Красавин. По его словам, дом планируется достроить в 2018 г.

Barkli Gallery станет первым в России проектом жилого дома от титулованного английского бюро Aedas RHWL. Авторы сохранили исторический дух и стиль фасада здания начала ХХ в.

«Мы постарались сделать новую фасадную часть Barkli Gallery максимально соответствуюей именно той эпохе, в которой здание было построено. Новый дом будет соответствовать классическим постройкам начала XX в. с элементами модерна в декоре», – рассказывает архитектор английского бюро Aedas RHWL Майкл Кларк.

Barkli Gallery вплотную примыкает к известному дому писателей в Лаврушинском переулке и окружен историческими зданиями разных эпох и архитектурных стилей – от храма до усадьбы Долговых и особняка барона фон Рекка. «Сегодня Замоскворечье становится основной перспективной территорией для элитной застройки. По своим качественным характеристикам район уже ничем не уступает Остоженке», – добавил Красавин.

Квартиры в доме с видом на Кремль предлагаются исключительно с финишной отделкой.