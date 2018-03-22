Зачем российская делегация приезжала на выставку недвижимости MIPIM в Канны
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City на намывных территориях в Санкт-Петербурге привлек внимание иностранных инвесторов
Из последних трендов – многие девелоперы и консультанты приехали в Канны, но на выставку не пошли – входной билет на нее стоил почти 2000 евро, – предпочтя провести рабочие встречи в кафе или отелях недалеко от Дворца фестивалей.
Европейские и азиатские города привезли на MIPIM новые проекты масштабного редевелопмента, чтобы найти на них соинвесторов. Российские регионы – в первую очередь Москва и Санкт-Петербург – приехали в основном на них посмотреть. Время громких заявлений о громадных проектах ушло в прошлое, но его отголоски звучали на стенде Москвы, где ГК «Регионы» демонстрировала «Остров мечты» – круглогодичный тематический парк развлечений, который, как надеются его создатели, будут посещать по 50 млн человек ежегодно; и на стенде Санкт-Петербурга, где Glorax Development привлекала интерес фланирующих по выставке инвесторов макетом Golden City – жилого комплекса на 0,45 млн кв. м на западном побережье Васильевского острова, который по замыслу девелопера станет новым «открыточным видом» Северной столицы.
Иностранцы в основном планируют строительство коммерческой недвижимости: офисных небоскребов, инфраструктурных сетей и транспортных коридоров. Фокус внимания российских девелоперов по-прежнему сконцентрирован на жилье. Хотя, как признался на конференции «Ведомостей» на MIPIM «Проекты для будущего» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, жилье – самый консервативный вид недвижимости.
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