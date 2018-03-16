Лучшие архитектурные проекты 2018 года
В Каннах вручили одну из главных мировых премий – MIPIM Awards
Церемония награждения престижной премией в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards прошла во Франции. Победители выбраны в 11 категориях. Лучшим мегапроектом будущего стал амбициозный экопарк Mui Dinh во Вьетнаме. Гигантский экокурорт (728 га) на белых песчаных берегах предложит шесть роскошных отелей на 7000 номеров, 500 вилл с видом на океан, тематический парк, казино и клубный дом на горе
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В этом году на получение премии претендовали 227 проектов из 55 стран. Лучшим проектом будущего стал Национальный музей Катара. Музей занимает здание бывшего дворца шейха Абдаллы Бин-Мохаммеда, построенное в 1912 г. Как музей дворец был открыт в 1975 г. Он включает несколько секций: Музей государства, Морской музей, «Лагуна», «Аквариум», Ботанический сад
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В номинации «Лучший проект в области здравоохранения» победил The Maersk Tower в Копенгагене - здание исследовательского института Датского университета и Университета Копенгагена
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Первое место среди гостиничных и туристических проектов занял Католический социальный институт в Зигбурге (Германия). Он расположился в здании старого монастыря (аббатства) на горе Михаэльберг. Здесь, по задумке архитекторов, будущее должно встретиться с прошлым. После реконструкции в аббатстве появились 121 гостиничный номер, ресторан и конференц-центр. Этот же проект получил и специальный приз жюри
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Победителем среди индустриальных и логистических проектов стал международный логистический центр Chapelle в Париже. Он объединил железнодорожный терминал (16 500 кв. м), склады (15 000 кв. м), дата-центр (5000 кв. м) и офисы (15 000 кв. м)
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Лучшим инновационным зеленым зданием признали Marina One в Сингапуре. Комплекс (400 000 кв. м) выглядит как атриум с зеленой тропической флорой, основой которого являются две 30-этажные башни с апартаментами. В комплекс также входят офисы и бутики
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Лучшим офисным зданием стал миланский проект Фонда Фельтринелли. Здание расположено в историческом районе Porta Volta в центре Милана. Оно действует как образовательный и культурный центр, в котором планируется проводить выставки, семинары и культурные мероприятия. Кроме этого здание включает прекрасный читальный зал. Тут же будут располагаться офисы спонсоров проекта - кампаний Microsoft, Acer и др.
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Первым среди обновленных зданий стало здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала лауреат Притцкеровской премии Заха Халид. Это бывшее здание пожарной станции, над которой надстроили футуристическую башню из стекла. В 2016 г. обновленная пожарная станция превратилось в штаб-квартиру порта
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Лучшим жилым проектом жюри премии признало Ilot Sacre («Священный островок») в Брюсселе. Объект интересен тем, что его построили на участке, пустовавшем несколько десятков лет. Дома в рамках проекта вписаны в историческое окружение Брюсселя. Обязательным условием строительства было использование аутентичных материалов: испанской плитки или камня, обработанного вручную. Для оформления вывесок, которые запретили размещать перпендикулярно фасаду, разрешали использовать только готический шрифт и непрямое освещение
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Лауреатом номинации «Лучший торговый центр» стал FICO Eataly World в Болонье. Это крупнейший в мире агро-гастрономический парк. На его создание ушло четыре года и 100 млн евро. Здание построено на месте муниципального оптового рынка протяженностью 1,5 км, торговавшего сельхозпродукцией. Теперь это агро-гастрономический парк, в котором воплощен весь процесс производства – от растениеводства и животноводства до готовых продуктов, которые можно тут же и попробовать
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Московские проекты, попавшие в шорт-лист награды, в число победителей не попали. Парк «Зарядье» претендовал на премию в номинации «Лучший проект городской регенерации». Соперниками московского парка были проект редевелопмента старого квартала Porta Nuova в Милане, комплекс Puhlmannhof в Берлине и парк «Калиджодо» в Джакарте
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Стадион «Лужники» боролся за награду в номинации «Лучшее обновленное здание». В этой категории победило здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала недавно скончавшаяся лауреат Притцкеровской премии Заха Халид
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