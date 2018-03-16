Лучшие архитектурные проекты 2018 года

FICO EATALY WORLD

Лауреатом номинации «Лучший торговый центр» стал FICO Eataly World в Болонье. Это крупнейший в мире агро-гастрономический парк. На его создание ушло четыре года и 100 млн евро. Здание построено на месте муниципального оптового рынка протяженностью 1,5 км, торговавшего сельхозпродукцией. Теперь это агро-гастрономический парк, в котором воплощен весь процесс производства – от растениеводства и животноводства до готовых продуктов, которые можно тут же и попробовать

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