Недвижимость / Архитектура и дизайн

Лучшие архитектурные проекты 2018 года

В Каннах вручили одну из главных мировых премий – MIPIM Awards
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