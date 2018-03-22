Девелоперы начинают строить квартиры с офисным пространством
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В дорогих проектах предусматривают размещение полноценных кабинетов и отдельный вход, в массовом сегменте – выделенную рабочую зону. Любой проект «с офисом на дому» будет реализован за соответствующий бюджет. И хотя в «Метриуме» утверждают, что «отдельные кабинеты становятся все более привычным атрибутом, но полноценные офисные зоны, совмещенные с жильем, пока не встречаются» и на реализации у компании таких нет, девелопер Urban Group опробует новинку в ряде проектов.
Закон не запрещает россиянам работать дома, что подтверждено пунктом 2 статьи 17 Жилищного кодекса РФ, при условии что деятельность «не нарушает права и законные интересы других граждан». Правда, если речь идет об организации в квартире полноценного офиса для юридического лица, помещение потребуют перевести в нежилой фонд. Если офис устроен в апартаментах, противоречий с законом нет.
«Более 10 лет назад первые этажи жилых домов активно переводили из жилого фонда в нежилой, квартиры этажами выше использовались под офисы, особенно в центре, на Тверской или Покровке, поскольку качественной коммерческой недвижимости в городе не хватало», – вспоминает Сергей Чемерикин, менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости Deloitte. – Но сейчас нет недостатка в современных бизнес-центрах, арендовать можно помещение любой площади, активно развиваются коворкинги. И, напротив, не любой бизнес можно разместить в бывшей квартире». «Мы все-таки разделяем места для проживания и работы. Случаи совмещения есть, но они единичные. Мало кому хочется, чтобы их тревожили в нерабочее или ночное время», – считает эксперт.
Работай, где живешь
По мнению Тимура Сайфутдинова, гендиректора Point Estate, идеален для совмещения жилого и рабочего пространства небольшой особняк, где на первом этаже располагается офис, а на втором – жилье собственника бизнеса. Такая недвижимость распространена в Европе, но в Москве это исключительно редкие объекты (как, например, особняк на Петровском бульваре, где на первом этаже находится приемная известного адвоката, а на втором – его квартира).
В последние год-два покупатели высокобюджетной столичной недвижимости сразу отмечают при просмотрах комнату, в которой может располагаться рабочая зона (возможно, с приемной и зоной ожидания для гостей). И больше 50% квартир на вторичном рынке элитного жилья продается уже с обустроенными кабинетами, замечает Анастасия Могилатова, гендиректор Welhome. Впрочем, много места кабинет не требует, считает Кристина Томилина, директор департамента продаж городской недвижимости Savills в России: «В комплексах, которые мы продаем, это в среднем 12–14 кв. м. Но кабинет не должен граничить с детскими, игровыми комнатами или кухней».
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