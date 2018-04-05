Бизнес-центр Тельмана Исмаилова в центре Москвы выставлен на продажу
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В середине мая состоятся торги по продаже имущества компании «Бизнес клуб «Тропикано», следует из ее сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Этой фирме принадлежит офисно-торговый центр общей площадью 15 400 кв. м на ул. Красная Пресня в центре Москвы. Один из крупнейших арендаторов объекта – магазин «Детский мир».
«Бизнес клуб «Тропикано» ранее входил в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова и членов его семьи. Самого Исмаилова в декабре 2015 г. суд также признал банкротом. Два года спустя бизнесмен был заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.
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