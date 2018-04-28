«Ташир» может стать соинвестором застройки рядом с «Лужниками»
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Группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна ведет переговоры с группой «Абсолют» Александра Светакова о совместной застройке территории бывшего конструкторского бюро «Союз» на Лужнецкой набережной, рассказал один из знакомых бизнесменов. Об этом также знает один из консультантов, работавший с участниками сделки. Представитель «Ташира» подтвердил, что группа ведет переговоры о соинвестировании в проект на территории «Союза», но подробностей не сообщил. Запрос в «Абсолют недвижимость» (девелоперское подразделение «Абсолюта») остался без ответа.
План редевелопмента территории «Союза» «Абсолют» обнародовал еще в 2006 г.: на участке в 8,7 га должен был появиться офисно-жилой комплекс площадью 230 000 кв. м. Позже проект уменьшился до 200 000 кв. м, из которых 121 600 кв. м – жилье, остальное – офисы. В конце 2015 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила новые условия строительства: 204 700 кв. м, из которых почти 161 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры.
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