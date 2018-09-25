ВДНХ возглавит бывший военный

Гендиректором ВДНХ назначен Сергей Шогуров Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректором ВДНХ назначен Сергей Шогуров, сообщается на сайте комплекса. Прежний руководитель ВДНХ Екатерина Проничева назначена руководителем нового комитета по туризму города Москвы.

Шогурову 42 года. Он окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «менеджмент». В московском правительстве работает с 2010 г. – сначала был замруководителя департамента имущества, а с 2013 г. — руководил Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

К возрождению ВДНХ правительство Москвы приступило в 2014 г., когда Росимущество передало комплекс столичным властям. У мэра Москвы Сергея Собянина была идея создать на этой территории выставочный и развлекательный центр мирового уровня.

Несколько раз столичные власти разрабатывали концепцию развития территории. Изначально инвестиции оценивались в 163 млрд руб., это должны были быть бюджетные и внебюджетные деньги. Однако позднее власти отказались от этой концепции, стоимость реконструкции ВДНХ неизвестна — официальные представители выставочного комплекса отказывались называть эти цифры.

Согласно комплексной концепции развития ВДНХ, ее территория включит семь тематических зон. Это Центральная аллея с выставочным пространством «Музейный город» с 11 музеями, часть из которых уже открыты для посетителей, всесезонный тематический Парк аттракционов, образовательный кластер «Парк знаний», Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк «Останкино». Часть павильонов реконструируется, часть – реставрируется.

Однако строительные работы на ВДНХ шли не так быстро, как хотело московское руководство, и регулярно вызывало недовольство, рассказывает источник в мэрии. Это и стало одной из косвенных причин замены руководства ВДНХ, говорит другой сотрудник городской администрации. «Шогуров — бывший военный, быстро наведет порядок», – говорит близкий к мэрии человек. «Ведомости» ожидают комментариев Проничевой и Шогурова.

Собянин рассказывал, что в текущем году заканчивается реставрация основных зданий выставки: «Россия», «Земледелие», будет павильон, посвященный истории славянской письменности, помимо этого, будут павильоны атомной энергетики, геологии, нефтяной промышленности. Полностью восстановлены восемь исторических павильонов, отремонтированы и отреставрированы 14 фонтанов Главной аллеи и легендарный «Золотой колос», воссозданы исторические цветники Центральной аллеи, где на площади свыше 17 га высажено около 2 млн цветов.

Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ