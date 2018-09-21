Новый комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ

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Осужденный за избиение и мошенничество банкир Матвей Урин вышел на свободу

Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».

По словам собеседников РБК, в августе Рассказовский районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.

Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.

В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.

В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.