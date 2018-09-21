Новый комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей комитета по туризму и департамента спорта столицы. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра города. Комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева, департамент спорта — Николай Гуляев, ранее управлявший департаментом спорта и туризма.
Ранее Собянин реорганизовал департамент спорта и туризма Москвы, создав два отдельных ведомства — комитет по туризму и департамент спорта. Тем же документом департамент спорта и туризма Москвы был переименован в департамент спорта города.
Мэр также назначил новое московское правительство. Практически все руководители департаментов сохранили свои посты. Новым среди них стал Эдуард Лысенко, занявший должность министра правительства столицы и руководителя департамента информационных технологий вместо Артема Ермолаева, перешедшего на новую работу.
Собянин образовал департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент предпринимательства и инновационного развития, их руководителями стали соответственно Александр Прохоров (до этого — первый замглавы департамента городского имущества) и Алексей Фурсин (до этого — руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства).