На месте «Машиноаппарата» в Хамовниках могут построить элитное жилье или офис

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Владельцы завода «Машиноаппарат» ищут покупателя на акции предприятия Яндекс.Карты

Владельцы завода «Машиноаппарат», расположенного в Большом Саввинском переулке в Хамовниках и занимающегося разработкой и производством бесконтактных электродвигателей, ищут покупателя на акции предприятия. Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера по элитной недвижимости и подтвердили два девелопера, получивших предложение о покупке. Заводу принадлежат права на участок в 0,8 га, на котором расположены строения общей площадью около 20 000 кв. м, знают собеседники «Ведомостей».

Переговоры о покупке компании ведут сразу несколько девелоперов, один из них – Vesper, говорят брокеры, потенциальные покупатели и подтверждает один из партнеров последнего. Представитель Vesper от комментариев отказался. Запрос в «Машиноаппарат» остался без ответа. Согласно «СПАРК-Интерфаксу» на 2015 г. (более поздних данных нет), основными владельцами завода были его гендиректор Валерий Корунов, а также Евгений и Людмила Коруновы. Владеют ли они по-прежнему предприятием, выяснить не удалось.