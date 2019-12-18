Capital Group может привлечь инвестора в «Люблинский парк»

С кем строит Capital Group

Гаврил Юшваев



Экс-акционер «Вимм-билль-данна» Гаврил Юшваев инвестировал около $300 млн в проект башни «Око», строительством которого занималась Capital Group, рассказывали «Ведомостям» источники в 2013 г. Бизнесмен также был совладельцем мелькомбината № 4 в Шмитовском проезде, на территории которого «Кортрос» и Capital Group строят жилой комплекс Headliner.

«Кортрос»

Сapital Group и группа «Кортрос» инвестируют 70 млрд руб. в строительство 837 000 кв. м жилья на территории Северного речного порта. У партнеров есть и другие совместные проекты, например, Headliner в Шмитовском проезде. Они вместе строили комплекс Ilove на ул. Бочкова. С октября единственным инвестором этого проекта стал «Кортрос». Тогда же девелопер выкупил у Capital Group проект Bauman House у ст. м. «Бауманская».

УК «Развитие»

Еще один партнер Capital Group – УК «Развитие» Михаила Черкасова. Они вместе строят жилой микрорайон «Мир Митино» на 1 млн кв. м недалеко от ст. м. «Пятницкое шоссе». Подрядчиком проекта выступает ГВСУ «Центр».