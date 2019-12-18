Capital Group может привлечь инвестора в «Люблинский парк»
Структура, связанная с петербургской Seven Suns Development, может стать соинвестором жилого комплекса «Люблинский парк»: петербуржцы ведут переговоры с Capital Group, сообщили два консультанта, знающих это от участников будущей сделки, а также партнеры каждой из сторон.
«Люблинский парк» займет 64,5 га на Люблинской улице. По протоколу градостроительно-земельной комиссии, там будет около 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 800 000 кв. м – жилье. Девелопером проекта выступает компания «Люблино девелопмент», по данным из проектной декларации на сайте, ею владеют структура Capital Group (50%) и фирма «Энтрада» (49,9%). Бенефициары последней неизвестны. Fee-девелопером проекта выступает ГК ПИК, она же отвечает за продажи квартир.
Seven Suns Development, если договорится с собственниками «Люблинского парка», поучаствует в застройке 7 га, где появится 200 000–250 000 кв. м недвижимости, говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой знает, что на этом участке уже строятся корпуса, они в разной стадии готовности. «Это позволит девелоперу продавать квартиры в проекте по старой схеме, а не через эскроу-счета», – объясняет он. Оба они предупреждают, что сделка пока не закрыта, но переговоры близки к завершению. Представители Capital Group и ГК ПИК от комментариев отказались. Запрос в Seven Suns остался без ответа.
Capital Group Павла Тё – один из крупнейших девелоперов Москвы: 8,2 млн кв. м жилья, в основном премиального и бизнес-класса. Компания активно привлекает инвесторов в свои проекты. К примеру, ее партнер в строительстве башни «Око» в «Москва-сити» – бывший акционер «Вимм-билль-данна» Гаврил Юшваев. Вместе с «Кортросом» Виктора Вексельберга Capital Group строит жилой комплекс Headliner в «Москва-сити», они же возведут жилье на территории Северного речного порта.
С кем строит Capital Group
Гаврил Юшваев
Экс-акционер «Вимм-билль-данна» Гаврил Юшваев инвестировал около $300 млн в проект башни «Око», строительством которого занималась Capital Group, рассказывали «Ведомостям» источники в 2013 г. Бизнесмен также был совладельцем мелькомбината № 4 в Шмитовском проезде, на территории которого «Кортрос» и Capital Group строят жилой комплекс Headliner.
«Кортрос»
Сapital Group и группа «Кортрос» инвестируют 70 млрд руб. в строительство 837 000 кв. м жилья на территории Северного речного порта. У партнеров есть и другие совместные проекты, например, Headliner в Шмитовском проезде. Они вместе строили комплекс Ilove на ул. Бочкова. С октября единственным инвестором этого проекта стал «Кортрос». Тогда же девелопер выкупил у Capital Group проект Bauman House у ст. м. «Бауманская».
УК «Развитие»
Еще один партнер Capital Group – УК «Развитие» Михаила Черкасова. Они вместе строят жилой микрорайон «Мир Митино» на 1 млн кв. м недалеко от ст. м. «Пятницкое шоссе». Подрядчиком проекта выступает ГВСУ «Центр».
«Пережив кризис 2008 г. и урегулировав проблемы с кредиторами, я понял, что для нашего бизнеса кредиты – это зло», – рассказывал Тё в интервью «Ведомостям». Поэтому, по его словам, он привлекает в проекты финансовых партнеров.
Seven Suns Development основана семьей бизнесмена Петра Рыжкова, который много лет руководил одним из крупнейших застройщиков в Вологде – фирмой «Горстройзаказчик», сообщала газета «Деловой Петербург». Компания работает под брендом «Светлый мир», первые проекты делала в Санкт-Петербурге, последние годы активно покупает площадки и в Москве. У группы «Сумма», к примеру, она купила площадку на Илимской улице и будет строить там жилой комплекс «Светлый мир в стремлении к свету». Еще один проект – «Светлый мир сказочный лес» – группа возводит рядом с парком «Лосиный Остров». Она также выкупила у RDI Group права на строительство 180 000 кв. м в проекте «Южная долина» на Каширском шоссе. И спрос на жилье, и доходность проектов в Москве выше, чем в других регионах, объясняет интерес девелопера к московскому рынку председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.
Условия сделки между Seven Suns Development и владельцами «Люблинского парка» узнать не удалось. За право построить 250 000 кв. м жилья в этом проекте девелопер может заплатить 4,5–5 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. Общие затраты девелопера на весь проект – порядка 20 млрд с учетом стоимости земельного участка, подсчитала управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Оценка директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева – 25 млрд руб. Родионцев объясняет интерес к проекту тем, что это крупный и раскрученный объект – с хорошими показателями продаж, в востребованном месте. И наверняка решены все вопросы подключения к инженерным сетям и коммуникациям, уверен Родионцев.
Литинецкая напоминает, что стратегия Seven Suns Development заключается в продаже квартир по максимально доступным ценам. «Люблинский парк» хорошо подходит под стратегию: средняя стоимость 1 кв. м составляет 140 000–145 000 руб. в квартире с отделкой, что на 20% ниже, чем в других проектах комфорт-класса, объясняет она.