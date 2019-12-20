РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Рижский грузовой двор занимает около 20 га рядом с Рижским вокзалом. На его территории планируется строительство многофункционального комплекса «РЖД-сити» общей площадью 450 000 кв. м, рассказывали весной источники «Ведомостей», оценивая его стоимость в 72 млрд руб. Позже «Коммерсантъ» сообщал, что привлечением финансирования в этот проект будет заниматься госкомпания Дом.РФ. Комплекс будет построен за счет инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета, сказано в сообщении монополии. Проект будет включать в себя общественно-деловой центр с офисными, торговыми и жилыми площадями, это даст новый стимул для развития всего района, говорит гендиректор Дом.РФ Александр Плутник.