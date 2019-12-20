РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД. В конкурсе участвовали архитектурные компании из 13 стран, но в финал кроме Nikken Sekkei вышли пять: Skidmore, Owings and Merrill, консорциумы KCAP и Svesmi, UNK Project и Rugbc, MLA и Архитектурная мастерская Сергея Киселева. Перед участниками стояла задача – создать концепцию современного общественно-делового квартала с ядром в виде нового офисного комплекса РЖД, говорится в сообщении.
Рижский грузовой двор занимает около 20 га рядом с Рижским вокзалом. На его территории планируется строительство многофункционального комплекса «РЖД-сити» общей площадью 450 000 кв. м, рассказывали весной источники «Ведомостей», оценивая его стоимость в 72 млрд руб. Позже «Коммерсантъ» сообщал, что привлечением финансирования в этот проект будет заниматься госкомпания Дом.РФ. Комплекс будет построен за счет инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета, сказано в сообщении монополии. Проект будет включать в себя общественно-деловой центр с офисными, торговыми и жилыми площадями, это даст новый стимул для развития всего района, говорит гендиректор Дом.РФ Александр Плутник.
Общая предполагаемая площадь офисного центра РЖД – 450 000–500 000 кв. м, рассказал заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков. По его словам, проект еще предстоит утвердить, но, по предварительной оценке, строительство офисного центра РЖД в зависимости от варианта проекта обойдется примерно в 50–100 млрд руб. Сроки реализации – 3–7 лет. Строительство может начаться в 2021 г.
Nikken Sekkei – крупное международное архитектурное бюро со штаб-квартирой в Токио. Компания была создана в начале XX в. За это время она сделал более 25 000 проектов в 50 странах мира. Среди ее проектов – новый стадион для футбольного клуба Barcelona (будет готов в 2023 г.), башня One Za'abeel в Дубае, штаб-квартира Bank of China в Шанхае и т. д. В России при участии Nikken Sekkei строится многофункциональный комплекс «Life – Ботанический сад» (девелопер – группа «Пионер»). Она разрабатывала мастер-план Владивостока, крупного многофункционального комплекса «Рублево-Архангельское», жилого комплекса «Мякинино Парк» (девелопер – ГК ПИК).