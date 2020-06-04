На Варшавском шоссе планируется новый крупный торговый центр

Компания «Русинком», которую связывают с азербайджанским девелопером AF Holding, планирует построить крупный торговый центр «Евро сити» на Варшавском шоссе. Это сказано в презентации, которая разработана консалтинговой компанией Cushman & Wakefield и опубликована на сайте проекта. Там говорится, что общая площадь комплекса составит 217 500 кв. м. Старший директор департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Андрей Шувалов эту информацию подтвердил. О проекте также знают два консультанта, работавших с «Русинкомом».