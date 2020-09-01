Покупателям недвижимости нужны балкон, двор и кабинет

Однажды пережив голод, человек никогда его не забывает. И, пусть неосознанно, готовится противостоять такой же напасти в будущем, даже если вероятность нового голода пренебрежимо мала. С квартирой то же самое: даже если пандемий, подобных нынешней, больше никогда не будет (хотя визионеры первого ряда – Билл Гейтс, например, – уверяют, что как раз будут), представления покупателя о том, каким должно быть жилье, уже изменились.