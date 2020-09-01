Покупателям недвижимости нужны балкон, двор и кабинет

Покупателям недвижимости нужны балкон, двор и кабинетКак пандемия и самоизоляция меняют структуру спроса на недвижимость в Московском регионе
Однажды пережив голод, человек никогда его не забывает. И, пусть неосознанно, готовится противостоять такой же напасти в будущем, даже если вероятность нового голода пренебрежимо мала. С квартирой то же самое: даже если пандемий, подобных нынешней, больше никогда не будет (хотя визионеры первого ряда – Билл Гейтс, например, – уверяют, что как раз будут), представления покупателя о том, каким должно быть жилье, уже изменились.
Во-первых, запрос на квартиры с отделкой, и так выросший за последние годы, сейчас увеличился многократно. Покупая квадратные метры, люди хотят получить место для жилья, а не ремонт на полгода, который может быть прерван очередным карантином. Спрос на квартиры с отделкой (включая дизайнерскую), по данным MR Group, во II квартале 2020 г. вырос на 35%.