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Покупателям недвижимости нужны балкон, двор и кабинет

Как пандемия и самоизоляция меняют структуру спроса на недвижимость в Московском регионе
Александр Турунцев
Евгений Разумный / Ведомости

Однажды пережив голод, человек никогда его не забывает. И, пусть неосознанно, готовится противостоять такой же напасти в будущем, даже если вероятность нового голода пренебрежимо мала. С квартирой то же самое: даже если пандемий, подобных нынешней, больше никогда не будет (хотя визионеры первого ряда – Билл Гейтс, например, – уверяют, что как раз будут), представления покупателя о том, каким должно быть жилье, уже изменились.

Во-первых, запрос на квартиры с отделкой, и так выросший за последние годы, сейчас увеличился многократно. Покупая квадратные метры, люди хотят получить место для жилья, а не ремонт на полгода, который может быть прерван очередным карантином. Спрос на квартиры с отделкой (включая дизайнерскую), по данным MR Group, во II квартале 2020 г. вырос на 35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных