«Дон-строй инвест» построит в Мневниковской пойме мегапроект

«Дон-строй инвест» – один из крупнейших девелоперов в Москве, компания специализируется в основном на строительстве жилья бизнес-класса и класса премиум. Общий портфель компании сейчас составляет 8,4 млн кв. м. Среди ее текущих проектов – жилые комплексы «Огни», «Событие», «Река» (все в Раменках), «Символ» на месте завода «Серп и Молот» в Лефортове, «Дом на Тишинке» и т. д. Компания изначально была частью строительного холдинга бизнесменов Максима Блажко и Дмитрия Зеленова. Но в кризис 2008 г. она перешла под управление топ-менеджеров банка ВТБ, который был ее основным кредитором. Кто сейчас владеет девелопером, точно не известно. Участники рынка связывают его с ВТБ. Гендиректор «Дон-строй инвеста» Алена Дерябина ранее говорила, что им владеют пять юрлиц, но ВТБ среди акционеров компании нет.