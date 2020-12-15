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«Дон-строй инвест» построит в Мневниковской пойме мегапроект

Там планируется 1,4 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости
Антон Филатов
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«Дон-строй инвест» будет застраивать территорию в 40 га в южной части Мневниковской поймы: там планируется возвести в общей сложности около 1,4 млн кв. м, из которых 700 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. Это следует из презентации проекта, который есть в распоряжении «Ведомостей». Актуальность документа подтвердил источник, знакомый с планами по развитию территории Мневниковской поймы. По его словам, строительство проекта, который будет называться «Остров», может начаться уже в следующем году. Представитель «Дон-строй инвеста» от комментариев отказался.

«Дон-строй инвест» – один из крупнейших девелоперов в Москве, компания специализируется в основном на строительстве жилья бизнес-класса и класса премиум. Общий портфель компании сейчас составляет 8,4 млн кв. м. Среди ее текущих проектов – жилые комплексы «Огни», «Событие», «Река» (все в Раменках), «Символ» на месте завода «Серп и Молот» в Лефортове, «Дом на Тишинке» и т. д. Компания изначально была частью строительного холдинга бизнесменов Максима Блажко и Дмитрия Зеленова. Но в кризис 2008 г. она перешла под управление топ-менеджеров банка ВТБ, который был ее основным кредитором. Кто сейчас владеет девелопером, точно не известно. Участники рынка связывают его с ВТБ. Гендиректор «Дон-строй инвеста» Алена Дерябина ранее говорила, что им владеют пять юрлиц, но ВТБ среди акционеров компании нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных