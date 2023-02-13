Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Акционер O1 Properties продолжает скупать долги группы ПСН, созданной бывшими банкирами Ананьевыми

Это дает ему право претендовать на активы девелопера
Дарья Молоткова
Каким образом Yofoura Holding Limited планирует взыскать деньги с АО «Телеком» и ООО «Полянка/44», пока не известно / Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская Yofoura Holding Limited обратилась в московский арбитраж с иском к структурам группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н») АО «Телеком» и ООО «Полянка/44» о взыскании с них 1,26 млрд руб., следует из информации на сайте суда. Первая компания – девелопер элитного жилого комплекса «Полянка/44» на Якиманке, вторая – ее владелец. В материалах дела сказано, что изначально кредитором этих фирм был Сбербанк, он выделил деньги на строительство этого объекта еще в 2014 г. Эти права требования в итоге выкупила Yofoura Holding Limited. Теперь она требует в суде обратить взыскание на акции АО «Телеком» и продать их на торгах. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в Сбербанке.

Группа ПСН была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Когда-то эта компания считалась одним из крупнейших рантье в Москве. Последний раз она входила в рейтинг «королей рынка недвижимости» журнала Forbes в 2019 г. с годовым доходом от аренды в $65 млн, заняв, таким образом, 27-е место. Среди ее объектов деловой квартал «Новоспасский» (112 000 кв. м), бизнес-центр «Альфа Арбат центр» (36 000 кв. м) и проч. В том же 2019 году Следственный комитет России обвинил братьев Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка. Тогда же он наложил ограничительные меры на имущество и ценные бумаги ПСН, говорят два консультанта, работавших с ней. В 2020 г. сама компания сообщила о смене акционера: ее новым собственником стал бывший топ-менеджер Дмитрий Ермолов. Правда, участники рынка по-прежнему считали ее связанной с Дмитрием Ананьевым.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных