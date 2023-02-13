Акционер O1 Properties продолжает скупать долги группы ПСН, созданной бывшими банкирами Ананьевыми

Акционер O1 Properties продолжает скупать долги группы ПСН, созданной бывшими банкирами АнаньевымиЭто дает ему право претендовать на активы девелопера
Кипрская Yofoura Holding Limited обратилась в московский арбитраж с иском к структурам группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н») АО «Телеком» и ООО «Полянка/44» о взыскании с них 1,26 млрд руб., следует из информации на сайте суда. Первая компания – девелопер элитного жилого комплекса «Полянка/44» на Якиманке, вторая – ее владелец. В материалах дела сказано, что изначально кредитором этих фирм был Сбербанк, он выделил деньги на строительство этого объекта еще в 2014 г. Эти права требования в итоге выкупила Yofoura Holding Limited. Теперь она требует в суде обратить взыскание на акции АО «Телеком» и продать их на торгах. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в Сбербанке.
Группа ПСН была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Когда-то эта компания считалась одним из крупнейших рантье в Москве. Последний раз она входила в рейтинг «королей рынка недвижимости» журнала Forbes в 2019 г. с годовым доходом от аренды в $65 млн, заняв, таким образом, 27-е место. Среди ее объектов деловой квартал «Новоспасский» (112 000 кв. м), бизнес-центр «Альфа Арбат центр» (36 000 кв. м) и проч. В том же 2019 году Следственный комитет России обвинил братьев Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка. Тогда же он наложил ограничительные меры на имущество и ценные бумаги ПСН, говорят два консультанта, работавших с ней. В 2020 г. сама компания сообщила о смене акционера: ее новым собственником стал бывший топ-менеджер Дмитрий Ермолов. Правда, участники рынка по-прежнему считали ее связанной с Дмитрием Ананьевым.