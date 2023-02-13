Акционер O1 Properties продолжает скупать долги группы ПСН, созданной бывшими банкирами Ананьевыми

Кипрская Yofoura Holding Limited обратилась в московский арбитраж с иском к структурам группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н») АО «Телеком» и ООО «Полянка/44» о взыскании с них 1,26 млрд руб., следует из информации на сайте суда. Первая компания – девелопер элитного жилого комплекса «Полянка/44» на Якиманке, вторая – ее владелец. В материалах дела сказано, что изначально кредитором этих фирм был Сбербанк, он выделил деньги на строительство этого объекта еще в 2014 г. Эти права требования в итоге выкупила Yofoura Holding Limited. Теперь она требует в суде обратить взыскание на акции АО «Телеком» и продать их на торгах. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в Сбербанке.