Матвиенко предложила ввести мораторий на банкротство в строительной сфере

«Время сейчас непростое, в том числе и для строительного комплекса. <…> Конечно, строительная отрасль нуждается в точечных, но предметных мерах поддержки. <…> Возможно, как это было во времена других кризисов, [нужен] мораторий на банкротство. Есть большая тревога на этот счет в силу объективных причин. Не буду нагнетать страхов, но есть тревоги определенные», – сказала Матвиенко.