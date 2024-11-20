Матвиенко предложила ввести мораторий на банкротство в строительной сфере

Матвиенко предложила ввести мораторий на банкротство в строительной сфереСтране не нужны недостроенные дома и нереализованные инвестиционные проекты, подчеркнула она
Для решения ряда проблем в строительстве стоит подумать над введением в отрасли моратория на банкротство. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента, в рамках «правительственного часа» также выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трансляция опубликована на странице Совфеда в социальной сети «В контакте».
«Время сейчас непростое, в том числе и для строительного комплекса. <…> Конечно, строительная отрасль нуждается в точечных, но предметных мерах поддержки. <…> Возможно, как это было во времена других кризисов, [нужен] мораторий на банкротство. Есть большая тревога на этот счет в силу объективных причин. Не буду нагнетать страхов, но есть тревоги определенные», – сказала Матвиенко.
Она добавила, что необходимы и другие системные меры поддержки, чтобы строители удержались и смогли сохранить темпы.
«Нам не нужны недостроенные дома, нам не нужны недостроенные инвестиционные проекты, которые направлены на развитие экономики», – отметила спикер.
Мативенко также пообещала всестороннюю поддержку сенаторов. Председатель Совфеда напомнила, что строительная отрасль обеспечивает до 9% ВВП России и до 12% всех налоговых поступлений.
О тревожных тенденция в строительной отрасли на фоне повышения ключевой ставки Центробанком Матвиенко уже говорила в конце октября. Тогда она поручила сенаторам проанализировать ситуацию и предложить пути решения.
Мораторий на банкротство – это мера, которая не позволяет судам возбуждать дела о несостоятельности некоторых категорий юрлиц. Если в этот период кредитор подаст заявление о банкротстве, то Арбитражный суд должен его вернуть и не возбуждать дело о несостоятельности должника. Такой инструмент уже использовался российскими властями во время пандемии коронавируса в 2020 г. и в 2022 г. из-за масштабных западных санкций.
Банк России на последнем заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Регулятор также допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре.
Рост ключевой ставки ожидаемо вызвал тревогу в бизнес-сообществе. В ноябре на площадке Русского экономического форума в Челябинске операционный директор девелоперской компании «Голос» Наталья Ермолаева обратилась к советнику председателя Банка России Кириллу Тремасову. Она указала, что девелоперам нужно понимать, сокращать ли им масштабы застройки. Как отметила Ермолаева, если под воздействием спроса необходимо будет расширять площади строительства, то кредиты по заградительной ставке предприятие «не вывезет». Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также предупредил о сокращении инвестиций под влиянием высокой ключевой ставки, а главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предрек экономике стагнацию.
Комментируя предложение Матвиенко, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов напомнил «Ведомостям», что мораторий на включение строящихся домов в реестр проблемных и банкротство застройщиков, который вводился в 2022 г. на фоне санкционного давления, тогда позволил игрокам рынка без потрясений адаптироваться к изменениям, прежде всего, найти новых поставщиков и сменить логистические цепочки.
«Сейчас строительная отрасль вновь переживает непростые времена. Наблюдается отток клиентов из-за дорогих кредитов в связи с жесткой монетарной политикой ЦБ. Пока инфляция в стране не приблизилась к целевым показателям, снижать ключевую ставку с точки зрения властей было бы опрометчиво», – говорит эксперт.
По его мнению, внедрение новых ипотечных госпрограмм, даже адресных, стало бы слишком дорогим в текущих условиях. Но строительную отрасль, которая вкупе с ЖКХ обеспечивает 12 млн рабочих мест, нужно поддержать.
«Таким образом, логичной мерой поддержки застройщиков на ближайшие месяцы или даже годы выглядит именно мораторий на банкротство. Эта мера позволит не замораживать стройки и исключит появление новых обманутых дольщиков», – полагает Сырцов.
При этом, когда ключевая ставка значительно уменьшится, девелоперы смогут рефинансировать свои кредиты и быстро погасить долги за счет высокого отложенного спроса, пояснил управляющий директор «Метриума».