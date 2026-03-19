«Дом.РФ» выставил на продажу здание усадьбы Мусина-Пушкина в центре Москвы

«Дом.РФ» выставил на продажу здание усадьбы Мусина-Пушкина в центре МосквыСкорее всего, там откроется представительский офис
«Дом.РФ» выставил на продажу комплекс административных зданий на ул. Спартаковской, включающий в себя усадьбу Мусина-Пушкина, являющуюся памятником культурного наследия федерального значения. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте самой госкомпании. Из имеющихся там документов следует, что общая площадь строений составляет 11 263 кв. м, в лот также входят права на участок на 0,79 га. Стартовая цена составляет 610,5 млн руб. Торги пройдут в самом конце мая.
Дом Мусина-Пушкина, как следует из охранного обязательства этого объекта, был построен в конце XVIII в. Это одна из немногих сохранившихся в ходе пожара 1812 г. усадеб в Москве. Тогда сгорела лишь расположенная в здании библиотека, включавшая в себя множество древних рукописей – в частности, оригинал «Слова о полку Игореве». В 1835 г. это здание было приобретено московскими властями под размещение Второй Московской гимназии. Уже в советское время там находился военный госпиталь, а затем Дом Красной Армии. Позже там открыли Московский индустриально-педагогический институт им. Карла Либкнехта, а потом Московский государственный строительный университет.