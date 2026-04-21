У расположенного в Красногорске бизнес-центра «Кубик» сменился владелец
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости «РД 2» под управлением «Вим сбережений» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») приобрел бизнес-центр «Кубик», расположенный на б-ре Строителей в Красногорске. Об этом рассказал представитель самой компании. Эту информацию подтвердил Денис Платов, руководитель департамента рынков капитала Nikoliers, которая выступала консультантом этой сделки. Продавцом актива, по словам собеседников «Ведомостей», выступила УК «Финрешения». Запрос туда остался без ответа.
«Кубик» был построен компанией Quorum Debt Management в 2009 г. Общая площадь комплекса с учетом отдельностоящей парковки составляет 25 800 кв. м. По словам Платова, сейчас все площади в этом центре сданы в аренду IT-дистрибутору Merlion, который разместил там свою штаб-квартиру.