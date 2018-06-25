Дорогие фитнес-клубы World Class меняют «прописку» в Москве

Еще пять лет назад мы выбирали место под наши премиальные клубы (основной формат бизнеса World Class) в жилых застройках в центре города и хорошего уровня бизнес-центрах. Логика выбора помещений была следующая. Как правило, мы искали помещения от 3000 кв. м, средняя наполняемость которых должна составлять 0,8–1 человек на кв. м. Для привлечения 2500–3000 посетителей нужно, чтобы вокруг проживало около 300 000 человек.

Мы ориентировались на дорогие жилые застройки в центре города, хорошего уровня бизнес-центры, где сосредоточена аудитория с высокой платежеспособностью. Главное, чтобы до места было удобно добираться и имелась парковка. Большинство наших клубов (на май 2018 г. в сети, с учетом франчайзинга, их было 84), удовлетворяли этим критериям.

Начало марафона

Однако в последнее время таких площадок нам стало не хватать – точечной застройки в Москве становится все меньше, да и застройщикам тех единичных проектов, которые строятся в жилых районах центра, не интересно заниматься строительством арендных помещений. Девелоперов, которые бы с готовностью проектировали площади под наши потребности фитнеса с бассейном, становится все меньше. При этом наши планы по развитию сети растут год от года.

Таким образом, чтобы расти быстрее, мы начали искать новый тип локаций, где до сих пор «не селились» премиальные клубы нашей сети.

«Кластер» вместо точечной застройки

Поскольку вписаться в точечную застройку в центре становится очень сложно, а интерес к центральным районам столицы с высокой деловой активностью и премиальным жильем у нас остался, то мы двинулись в «кластерные» проекты.

За последние три года нам и нашим франчайзи удалось стать партнерами на стадии проектирования шести проектов в центре Москвы. Среди них уникальный ЖК RedSide на Красной Пресне. Мы смогли в центре Москвы, где все подходящие помещения заняты давно и надолго, вписать в плотную жилую застройку крупнейший в Москве клуб площадью 6000 кв. м с 50-метровым бассейном.

Торговые центры под спорт

Фитнес-индустрия долгое время не могла заходить в торговые центры из-за высоких арендных ставок. Но негативные тренды в ритейле «выселили» из ТЦ часть арендаторов. Вакантность увеличилась, ставки снизились и приблизились к финансовым возможностям спортивных сетей. Освободились помещения на верхних этажах, которые занимали крупные развлекательные операторы, рестораны и магазины.

Мы этим стали пользоваться. Нам, например, удалось открыть клуб в новой очереди «Метрополиса», который мгновенно набрал базу клиентов. Сыграли на руку сразу несколько факторов: удобная транспортная локация, хороший жилой район, большой бизнес-центр класса А внутри.

Однако заходить в торговые центры следует с осторожностью. Скажем, в «МЕГА Теплый Стан» такого результата добиться бы не удалось, хотя это один из самых успешных торговых комплексов в России. Вокруг нет крупного жилого массива или офисов, а люди редко ездят на тренировку в отдаленный торговый центр.

Существенный минус размещения в торговых центрах заключается в том, что если там изначально не запланирован бассейн, законно «вписать» его в помещение - очень сложная и дорогая затея. Поэтому нам приходится тестировать и «сухие» форматы клубов. Допустимая арендная ставка в большом столичном торговом центре с хорошей транспортной развязкой, находящемся в жилой зоне, сегодня составляет около 10 000–16 000 руб. за кв. м.

Без надежды на туристов

Третье, ранее непривычное для нас место «прописки», - гостиницы. Для премиальных игроков это хорошая точка притяжения обеспеченной аудитории, особенно если отель расположен рядом с крупным бизнес-центром. Но здесь важно рассчитывать не на гостей (на них особо не заработаешь, да и публика это непостоянная), а на тех, кто живет и работает неподалеку.

Гостиница - место с красивым интерьером, просторными холлами, парковкой, рестораном. Все это играет на «за нас» - в такой обстановке приятно и комфортно заниматься спортом.

В Москву и города-миллионники начали заходить подходящие по формату крупные операторы вроде Marriott, Sheraton и т. д. Мы также договорились о зарубежном сотрудничестве с международной сетью Rixos.

Такие проекты у нас пока штучные. Ориентируемся на арендную плату в 10 000–12 000 руб. за кв. м.

Держим форму

Сегодня число клиентов, продлевающих свое членство в наших клубах после первого года, доходит до 75%. Это очень хороший показатель в нашем бизнесе. Такие перемены в бизнес-модели должны как минимум сохранить этот показатель.