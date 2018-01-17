Как выглядит новое здание консульства США в Москве

Андрей Гордеев / Ведомости

«Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в России был значительно сокращен в августе 2017 г. по требованию российской стороны», – добавили в американской дипмиссии (цитата по «Интерфаксу»)

4/10