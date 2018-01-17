Как выглядит новое здание консульства США в Москве
Получить визу по-прежнему сложно, хотя пропускная способность консульства увеличилась
Консульский отдел посольства США в Москве со вторника начал принимать посетителей в новом здании по адресу Большой Девятинский переулок, 8 – об этом сообщила 15 января пресс-служба американской дипмиссии. Здание расположено по-соседству с предыдущим консульством
1/10
Важное отличие нового центра в том, что камер хранения для мобильных телефонов и любых других электронных устройств там не предусмотрено, пишет «Интерфакс». Россияне, которым удастся записаться на собеседование, все гаджеты должны будут оставить дома или у друзей
2/10
Пропускная способность нового помещения гораздо выше, чем у прежнего, рассказали в посольстве. Только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований
3/10
«Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в России был значительно сокращен в августе 2017 г. по требованию российской стороны», – добавили в американской дипмиссии (цитата по «Интерфаксу»)
4/10
Генконсул США в России Лоренс Тоби сообщил в интервью «Независимой газете», что открытие центра было запланировано несколько лет назад, и это своего рода инвестиция в завтрашний день
5/10
«При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет – в будущем», – сказал Лоренс Тоби
6/10
Из-за сокращения персонала собеседования на неиммиграционные визы будут производиться лишь три дня в неделю
7/10
Генконсул рассказал, что сейчас записаться на собеседование в Москве практически невозможно
8/10
По решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек
9/10
Это решение было частью пакета ответных мер на высылку из США 35 российских дипломатов в декабре 2016 г. и арест дипсобственности России
10/10
Самые популярные галереи