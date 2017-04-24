Корабельная, Капитанская и Катерная улицы появятся в Москве

Восемь улиц в Москве получат новые названия, связанные с водой и корабельным делом, сообщается на сайте столичной мэрии.

В районе Нагатинский Затон на юге Москвы безымянный проезд станет Корабельной улицей. Он располагается по соседству с Московской государственной академией водного спорта, между Коломенской улицей и улицей Речников, говорится в сообщении.

Еще семь улиц с «водными» названиями появятся на территории новой Москвы. В дачном партнерстве «Александровы пруды» вблизи деревни Троицкое откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы, добавляется в материалах мэрии.