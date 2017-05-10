В Москве снова включают отопление в жилых домах

Из-за похолодания и плохих прогнозов ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы Москвы. Подключить отопление компания пообещала до конца дня 10 мая. Это решение она приняла «в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой».

Отопление в столице отключили между майскими праздниками. Это делается, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение пяти суток и наблюдается тенденция к ее повышению. МОЭК уже отключила отопление в почти 71 000 зданий, в том числе 33 000 жилых домов. 7 мая в столичном регионе похолодало, 8 мая выпал снег.

9 мая заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что из-за похолодания отключения горячей воды в городе отложат на пять дней. Таким образом, запланированные профилактические работы в системе горячего теплоснабжения начнутся не с 10 мая, а с 15 мая.

Гидрометцентр России сообщил, что 9 мая 2017 г. в Москве стал самым холодным с 1945 г., максимальная температура воздуха в столице во вторник составила всего плюс 3,9 градуса. Прежний рекорд был установлен в 1988 г., тогда 9 мая было 6,5 градуса. 9 мая 1945 г. в Москве было 7,6 градуса. В ночь на 10 мая на севере Московской области выпал снег, в Клину высота покрова достигла 4 см, в Дмитрове и Павловском Посаде - 3 см, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Метеоновости». Последний раз снежный покров высотой менее 1 см был зафиксирован в Клину 4 мая 1994 г.