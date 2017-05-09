В Москве сдвинут график отключения горячей воды

Майское похолодание заставило сместить график профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже», - рассказал Бирюков. Сегодня в Москве днем не теплее +5, к 15 мая ожидается лишь +13.

«Московская объединенная энергетическая компания» сообщила, что начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая. Подомовой график отключений опубликован на сайте компании.

В соответствии с федеральным законодательством решение о переводе теплоснабжения на летний режим принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов Цельсия. Это предполагает последовательное отключение отопления почти в 71 000 зданий, в том числе около 33 000 жилых домов.

После отключения отопления проводятся отключения горячего водоснабжения, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней. В это время проводится профилактика и капремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 г. горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 г., пояснили в МОЭК.