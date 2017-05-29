Хованская внесет в законопроект о реновации поправку о коммуналках

Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская попробует внести в законопроект о реновации поправку о расселении коммунальных квартир, передает ТАСС. «Мы попробуем, я вам не могу обещать, потому что у меня один голос и наша фракция тоже небольшая, - сказала она. - Уверена, что фракция КПРФ нас тоже поддержит, но важно, как решит фракция большинства. Я, конечно, буду просить о том, чтобы принять поправку о ликвидации коммунального заселения, зачем же плодить коммуналки».

По словам депутата, сейчас согласуются поправки о порядке голосования жильцов домов, которые могут быть снесены по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допускал возможность внесения в законопроект поправки о расселении коммунальных квартир. Вице-спикер Думы, депутат от Люблинского одномандатного округа столицы Петр Толстой обещал, что жильцы коммуналок получат небольшие, но отдельные квартиры в рамках программы реновации, напоминает ТАСС.