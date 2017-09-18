В «Зарядье» откроется панорамный ретроресторан

В начале октября в парке «Зарядье» откроется панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, – это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены – витражные окна высотой от 4 до 6 м», – сообщил он (цитата по сайту мэрии).

Общая площадь здания составляет более 1800 кв. м, ретроресторан рассчитан на 299 посадочных мест.

«Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия», добавил Кузнецов: там будет такой же темно-синий формованный потолок, как был в залах гостиницы.