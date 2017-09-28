Группе ПИК присвоили рейтинг кредитоспособности

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ГК ПИК рейтинг кредитоспособности на уровне BBB+, что означает высокую вероятность сохранения этой позиции на прежнем уровне в среднесрочной перспективе, следует из сообщения группы и самого агентства. Кроме того, это позволит облигациям ГК ПИК войти в ломбардный список Центробанка.

По словам вице-президента группы Александра Прыгункова, на сегодняшний момент это самый высокий рейтинг кредитоспособности среди российских девелоперов. В сообщении АКРА сказано, что у группы сильный портфель проектов и стабильные сроки их реализации.

ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Земельный банк компании по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 12,5 млн кв. м (более поздних данных нет). Основной акционер группы — Сергей Гордеев. В июле этого года он выкупил доли своих партнеров по компании — Александра Мамута и Микаила Шишханова. В итоге сейчас ему принадлежит 50,02% акций ПИК.