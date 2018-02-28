Власти назвали назвали нового застройщика ЖК «Царицыно» в Москве
Проблемный жилой долгострой «Царицыно» будет достраивать «Мосотделстрой №1», говорится на сайте Москомстройинвеста.
Объект передается компании в рамках процедуры банкротства АО «МКХ».
Вопрос передачи ЖК «Царицыно» уже проработан с Минстроем, получено принципиальное одобрение. «Минстрой оперативно примет положительное решение о передаче объекта АО "Мосотделстрой №1" сразу, как только будет введена процедура конкурсного производства», - говорит председатель комитета Константин Тимофеев (цитата по сайту ведомства).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта в рамках процедуры банкротства новому застройщику – городской организации. Город также взял на себя обязательства по достройке социальной инфраструктуры жилого комплекса.
Инвестор проблемного ЖК «Царицыно» признан банкротом, Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении зерновой компании «Настюша».
Строительство ЖК «Царицыно» за счет средств ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), который входил в ГК «Настюша», началось в 2006 г. Завершить стройку планировалось в 2012 г. Для реализации проекта активно привлекались заемные средства, в том числе дольщиков, а также крупных российских и зарубежных банков. За время стройки застройщик заключил 4017 договоров долевого участия (ДДУ), по 3265 ДДУ обязательства оказались не исполнены. Совокупный объем инвестиций в строительство ЖК превышает 52 млрд руб.