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Москва не планирует разрабатывать льготную ипотеку для переселенцев по реновации

Столичные власти не планируют разрабатывать дополнительные механизмы льготной ипотеки в рамках программы реновации жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Ипотечные ставки из года в год падают, как следствие, количество ипотечных кредитов постоянно увеличивается. Так что мы не предполагаем разрабатывать льготную программу в рамках программы», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что за последний год доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве существенно выросла.

«Напомню, мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров по реновации. Пока будем идти по этому пути. У людей есть льготы, а уже брать человеку ипотеку или искать другие источники для покупки дополнительных площадей – это вопрос желания и возможностей самого человека», – заявил Хуснуллин.

Как сообщалось, власти Москвы утвердили порядок докупки дополнительных площадей при переселении в рамках программы реновации. Участникам программы гарантируется скидка в 10% от рыночной цены дополнительных площадей, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв. м.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации