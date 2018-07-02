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Песков не стал объяснять задержку с подписанием закона о защите дольщиков

Президент Владимир Путин не подписал поправки в закон о долевом строительстве, который должен был вступить в силу с 1 июля этого года, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Этот закон действительно находится на подписании», – сказал представитель Кремля.

«Как только президент его подпишет, мы сделаем соответствующее объявление», – добавил Песков, не объяснив причину задержки с подписанием документа. В Кремле считают этот закон очень важным, отметил он и напомнил, что Путин лично сталкивался с проблемой обманутых дольщиков, в том числе во время прямой линии.

В воскресенье, 1 июля 2018 г., должен был вступить в силу закон о долевом строительстве. Предполагается, что застройщики не смогут получать деньги напрямую от покупателей: деньги должны перечисляться на расчетный счет застройщика в уполномоченном банке. Сейчас таких банков 25, их перечень утверждает ЦБ. Напрямую продавать квартиры можно будет только в тех домах, которые приняты госкомиссией и введены в эксплуатацию.

Большинство крупных застройщиков жилья объявили о планах повысить цены на жилье. Цены будут расти на 5% в год, отмечал ранее представитель группы ПИК.

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