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Росреестр зафиксировал скачок спроса на жилье в Москве в этом году

Статистика учетно-регистрационных действий Управления по Москве свидетельствует о росте столичного рынка недвижимости в первой половине 2018 г. С января по июнь текущего года число сделок по покупке вторичного жилья в Москве выросло на 25%, говорится на сайте столичного Росреестра.

По данным ведомства, за полгода в Москве было зарегистрировано 68 212 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) недвижимости. За аналогичный период прошлого года – 54 661 право.

Еще более существенный рост продемонстрировали продажи новостроек по договорам долевого участия (ДДУ). По итогам полугодия Росреестр отмечает рост числа ДДУ на 42% до 33 888 договоров против 23 862 договоров в январе – июне прошлого года.

Рекордный рост продемонстрировало ипотечное кредитование. За полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, что на 74% больше, чем в первом полугодии 2017 г. (21 713) и в два раза больше, чем в январе – мае 2016 г. (18 628). При этом в течение II квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7000 ипотечных сделок.