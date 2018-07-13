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Фонд реновации жилья проектирует 90 домов для переселенцев в Москве

Фонд реновации жилья в Москве в настоящее время проектирует 90 домов специально по стандартам программы, заявил журналистам заместитель руководителя департамента строительства Москва Александр Ломакин.

«В настоящее время Фонд реновации проектирует 90 домов по стандарту программы реновации, до конца сентября мы планируем объявить торги на определение подрядчика», – сказал Ломакин.

Он добавил, что до конца этого года начнется строительство 15 домов по стандартам программы реновации. Их будут возводить в трех округах – Северном, Северо-Восточном и Восточном. Сдать в эксплуатацию эти дома планируется в 2021 г., добавил Ломакин.

«Говорить о конкретных площадках пока рано, поскольку документация еще в проработке», – сказал замглавы департамента.

Ломакин пояснил, что каждый дом по программе реновации проектируется по индивидуальному проекту. «Мы планируем строить дома на тех площадках, которые у города уже есть, они все крайне индивидуальные, и одна не похожа на другую. Это приводит к тому, что и каждый дом проектируется индивидуально», – добавил Ломакин.

Стандарты отделки квартир для переселенцев были утверждены в начале августа прошлого года. Тогда сообщалось, что при ремонте будут использоваться улучшенные материалы. В мэрии уточнили, что стоимость отделки в квартирах для переселенцев составит 11 100 руб. за кв. м.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 млн человек.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации