Недвижимость

Новости

Москомстройинвест направил застройщикам предостережения о расчетных счетах

Застройщикам, которые привлекают деньги населения, направлено 242 предостережения о необходимости до 1 сентября этого года открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Обязанность об открытии таких счетов установлена поправками в 214-ФЗ,которые вступили в силу 1 июля 2018 г.

«Это требование касается каждого застройщика независимо от даты получения разрешения на строительство. Если у него несколько разрешений на строительство, он обязан открыть расчетные счета в отношении каждого из них. Реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации», – сказал Тимофеев.

Застройщики, которые не выполнили это требование, не смогут зарегистрировать в Росреестре договора долевого участия.