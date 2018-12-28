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Дерипаска продал девелопера «Главстрой»

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс». Эту информацию ТАСС подтвердила пресс-служба «Главстроя».

Ранее 100% девелопера контролировал «Базовый элемент» бизнесмена, теперь владельцем указано ООО «Либра холдингс». Собеседник агентства уточнил, что смена акционера произошла в результате продажи актива, не раскрыв сумму сделки. Участниками «Либра холдингс» является группа физлиц в составе пяти человек, доля каждого — 20%, добавил он.

Смена акционера произошла в апреле, но ранее этот факт не раскрывался. Представитель «Главстроя» отметил, что покупатель продолжит заниматься развитием девелоперского бизнеса компании, завершит текущие и запустит новые градостроительные проекты.

Компания «Главстрой» основана в 1995 г. Она входит в топ-10 компаний Единого реестра застройщиков России. Девелопер строит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи и других регионах.