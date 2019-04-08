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Новостройки Москвы подорожали на ожиданиях изменений в законе

В конце I квартала 2019 г. средняя цена квартир массового сегмента на рынке новостроек Москвы составила 165 700 руб. за 1 кв. м, что на 2,2% больше показателя декабря 2018 г., подсчитали в компании «Метриум». Эти данные совпадают с подсчетами экспертов «Бест-новостроя», согласно которым за первые три месяца средняя стоимость 1 кв. м в столичных новостройках увеличилась на 2% до 165 500 руб.

Самое заметное увеличение цен произошло в Северном и Восточном округах, где новостройки подорожали на 8,1 и 6,3%. В результате чего в этих округах показатели средних цен массового сегмента оказались максимальными – 175 210 руб. и 175 670 руб. за 1 кв. м соответственно, следует из данных «Метриума».

В среднем новостройку комфорт-класса сейчас можно купить за 11,429 млн руб., что на 2,3% больше, чем по итогам 2018 г., подсчитали в «Бест-новострое».

«Кроме того, на рынке отмечено снижение скидок. Если в начале года действовали весомые новогодние акции (до 7–10–15% и выше), которые во многих проектах были продлены и на февраль, то к концу квартала дисконт сократился до 2–5%. Причина роста цен и снижения скидок – повышение НДС и изменения в законодательстве», – считает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». Увеличение цен на столичные новостройки связывает с переходом на проектное финансирование и повышением НДСТ и Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. «К началу лета цены на новостройки могут подняться на 5–7%», – заключает эксперт (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что с 1 июля российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Поскольку заемные средства станут дороже, застройщики заговорили о существенном повышении стоимости жилья после перехода на новую систему финансирования. Людей пугает прогнозируемый рост цен после отказа от долевого строительства, и те кто планировал сделать покупку, стараются сделать это сейчас, говорится в исследовании «Бест-новостроя».