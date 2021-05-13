Названы города России с максимально подорожавшими однокомнатными квартирами

Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле – на 3,02%, в Шахтах – на 2,93% и в Рыбинске – на 1,64%. Цены на квартиры снизились только в одном городе рейтинга – в Орске: стоимость уменьшилась на 0,14%.