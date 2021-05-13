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Названы города России с максимально подорожавшими однокомнатными квартирами

Ведомости

Максимальный рост цен на однокомнатные квартиры в апреле 2021 г. зафиксирован в Королеве, Братске и Грозном, сообщил РБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании SRG. В среднем стоимость однушек в крупных городах в апреле выросла на 12,91% в годовом выражении и составила 2,39 млн руб.

Топ-5 городов по росту цен на однокомнатные квартиры:

  1. Королев – рост на 28,93%, до 4,9 млн руб.

  2. Братск – на 26,63%;

  3. Грозный – на 25,53%;

  4. Сочи – на 25%;

  5. Подольск – на 24,95%.

Санкт-Петербург занял 16 строчку рейтинга с показателем +21,22%, Москва расположилась на 28 строчке – рост цен на «однушки» составил 16,33%. В денежном выражении средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве выросла на 1,29 млн руб. – столько в среднем стоит однушка в Норильске, Магнитогорске, Бийске, Нижнем Тагиле и Кургане, добавили аналитики.

Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле – на 3,02%, в Шахтах – на 2,93% и в Рыбинске – на 1,64%. Цены на квартиры снизились только в одном городе рейтинга – в Орске: стоимость уменьшилась на 0,14%.

По итогам четвертого квартала 2020 г. средняя стоимость однушек, по данным SRG, сильнее всего выросла в Калининграде (на 7,58% за три месяца). В первую тройку по этому показателю вошли также Балашиха (+6,75%) и Тула (+6,08%).

Ранее по теме: Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных