Названы города России с максимально подорожавшими однокомнатными квартирами
Топ-5 городов по росту цен на однокомнатные квартиры:
Королев – рост на 28,93%, до 4,9 млн руб.
Братск – на 26,63%;
Грозный – на 25,53%;
Сочи – на 25%;
Подольск – на 24,95%.
Санкт-Петербург занял 16 строчку рейтинга с показателем +21,22%, Москва расположилась на 28 строчке – рост цен на «однушки» составил 16,33%. В денежном выражении средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве выросла на 1,29 млн руб. – столько в среднем стоит однушка в Норильске, Магнитогорске, Бийске, Нижнем Тагиле и Кургане, добавили аналитики.
Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле – на 3,02%, в Шахтах – на 2,93% и в Рыбинске – на 1,64%. Цены на квартиры снизились только в одном городе рейтинга – в Орске: стоимость уменьшилась на 0,14%.
По итогам четвертого квартала 2020 г. средняя стоимость однушек, по данным SRG, сильнее всего выросла в Калининграде (на 7,58% за три месяца). В первую тройку по этому показателю вошли также Балашиха (+6,75%) и Тула (+6,08%).