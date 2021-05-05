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Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Ведомости

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 мировых лидеров по росту цен на элитную недвижимость, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank, которая обновила данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index (PGCI) за I квартал 2021 г.

«Российские города — Санкт-Петербург (+13,4%) и Москва (+12,4%) — в I квартале 2021 г. вошли в топ-10 индекса, поднявшись на шестое и восьмое места соответственно», — говорится в сообщении. Годом ранее Москва находилась на 11-й строчке (+4,2%), а Санкт-Петербург занимал 43-ю строчку в рейтинге с отрицательной динамикой цен (-3%).

Согласно данным компании, в 46 анализируемых городах цены выросли в среднем на 4,6% в годовом исчислении, что является рекордным показателем с IV квартала 2017 г. (+4,2%). Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Пятерку лидеров замыкают Ванкувер (+15,2% в годовой динамике) и Сеул (+14,8%).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от застройщиков обосновать рост цен на недвижимость за последние несколько лет. Перед этим президент России Владимир Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше.

Ранее по теме: ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных