Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от застройщиков обосновать рост цен на недвижимость за последние несколько лет. Перед этим президент России Владимир Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше.