ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье

Кроме того, ведомство потребовало представить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра жилья в процентном соотношении, а также экономическое и технологическое обоснование установления различных цен на объекты, находящиеся на территории одного района и на одном этапе строительства. Эти сведения нужны ФАС для анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и установления причин их роста.