ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от застройщиков обосновать рост цен на недвижимость за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо регулятора.
«Вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить <…> обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время», – говорится в письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.
Кроме того, ведомство потребовало представить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра жилья в процентном соотношении, а также экономическое и технологическое обоснование установления различных цен на объекты, находящиеся на территории одного района и на одном этапе строительства. Эти сведения нужны ФАС для анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и установления причин их роста.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС до 15 мая доложить о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье во всех субъектах. Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. В ходе совещания Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. По его словам, влияние на стоимость жилья оказывает комплекс факторов: рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, переход на проектное финансирование.