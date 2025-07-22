ГД одобрила предоставление застройщикам отсрочки по выплате неустойки дольщикам
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий застройщикам отсрочить до конца 2025 г. уплату штрафов и пени за нарушение обязательств по договорам долевого строительства. Об этом сообщает ТАСС.
Нововведение предусматривает поправки в законодательство об исполнительном производстве, освобождающие от исполнительского сбора государственные органы, муниципалитеты и казенные учреждения.
Внесенными поправками ко второму чтению также предусматривается право застройщиков на отсрочку или рассрочку выплаты неустойки за нарушение обязательств по договорам долевого участия. До 31 декабря 2025 г. кредитор, должник или судебный пристав могут подать в суд заявление о предоставлении такой отсрочки или рассрочки. В случае удовлетворения заявления суд устанавливает срок отсрочки или рассрочки до 31 декабря 2025 г. или позже.
Если суд уже предоставил отсрочку до 30 июня 2025 г., она автоматически продлевается до 31 декабря 2025 г. без необходимости дополнительного обращения в суд.