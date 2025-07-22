ГД одобрила предоставление застройщикам отсрочки по выплате неустойки дольщикам

Внесенными поправками ко второму чтению также предусматривается право застройщиков на отсрочку или рассрочку выплаты неустойки за нарушение обязательств по договорам долевого участия. До 31 декабря 2025 г. кредитор, должник или судебный пристав могут подать в суд заявление о предоставлении такой отсрочки или рассрочки. В случае удовлетворения заявления суд устанавливает срок отсрочки или рассрочки до 31 декабря 2025 г. или позже.