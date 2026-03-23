Циан: «вторичка» в крупных городах подорожала в первом квартале года на 3,5%
За неполный I квартал 2026 г. стоимость вторичного жилья в крупных городах России увеличилась в среднем на 3,5% – до 150 000 руб. за 1 кв м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Циан».
В сообщении компании уточняется, что в январе и феврале наблюдались самые высокие за последние два года темпы роста цен – +1,2–1,3% ежемесячно. Такая динамика связана с тем, что активные продажи в конце 2025 г. привели к сокращению предложения недорогих объектов, а некоторые продавцы воспользовались высоким спросом и подняли цены. К марту темпы подорожания снизились и стабилизировались на более привычном уровне – рост составил 0,8%.
По данным «Циана», вторичное жилье подорожало сильнее, чем новостройки: последние продемонстрировали средний рост цен на 2,8% на фоне снижения спроса.
Анализ «Циана» показал положительную динамику цен в 37 из 40 исследуемых локаций. Наибольший рост зафиксирован в Ижевске: цена за квартал увеличилась на 7%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 119 300 руб. В Ленинградской области цены поднялись на 6,3% – до 136 600 руб.лей за кв. м, а в Нижнем Новгороде – на 6,1%, до 180 400 руб. за кв. м. В Москве цены выросли на 6%, и средняя стоимость кв м составила 404 200 руб., а в Санкт‑Петербурге зафиксировано подорожание на 5,2% – до 272 400 руб. за кв. м.
«Яндекс. Недвижимость» сообщала что 40,2% продавцов в I квартале 2026 г. в городах-миллионниках снижают стоимость квартиры в объявлении, а средний дисконт в этот период составил 4%. За последние три месяца цены в объявлении о продаже вторичного жилья стали снижаться немного медленнее – на 0,3 п. п. Также немного сократилась и доля объявлений, где собственники снижают стоимость, – на 3,4 п. п. за квартал. Такое изменение произошло на фоне снижения ключевой ставки и роста активности покупателей, отмечают в компании.
Наиболее значительная доля объявлений о продаже вторичной недвижимости со снижением цены в I квартале 2026 г. отмечается в Уфе (51,7%), Волгограде (50,9%) и Челябинске (50%). Больше всего стоимость продажи вторичной недвижимости снижают собственники из Краснодара (–5,6%), Ростова-на-Дону (–4,7%) и Новосибирска (–4,5%).