Циан: «вторичка» в крупных городах подорожала в первом квартале года на 3,5%

Анализ «Циана» показал положительную динамику цен в 37 из 40 исследуемых локаций. Наибольший рост зафиксирован в Ижевске: цена за квартал увеличилась на 7%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 119 300 руб. В Ленинградской области цены поднялись на 6,3% – до 136 600 руб.лей за кв. м, а в Нижнем Новгороде – на 6,1%, до 180 400 руб. за кв. м. В Москве цены выросли на 6%, и средняя стоимость кв м составила 404 200 руб., а в Санкт‑Петербурге зафиксировано подорожание на 5,2% – до 272 400 руб. за кв. м.