Степашин заявил о снижении цен на «вторичку» в России
Стоимость вторичного жилья в России в ряде случаев становится ниже. Об этом бывший премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил ТАСС.
Степашина спросили, стоит ли ждать замедления роста цен на недвижимость.
«Вторичное жилье сейчас дешевеет», – ответил он.
По мнению экс-премьера, есть также надежда на снижение ключевой ставки Банка России до 10%. Это возможно, если в течение года инфляция будет удержана в пределах 5-6%, добавил Степашин.
28 апреля «Ведомости» со ссылкой на сервис «Авито недвижимость» писали, что в России в I квартале 2026 г. в готовых домах было продано 313 000 квартир. Относительно аналогичного периода 2025 г. количество договоров купли-продажи вторичного жилья выросло на 11,7%. Годовая динамика составила 26% (до 125 000 лотов). Главный аналитик «Циана» Алексей Попов подтвердил, что спрос на вторичное жилье растет. В городах-миллионниках, по его словам, в январе – марте было закрыто на 23% больше сделок (до 287 000 шт.), чем в первые три месяца 2025 г.