Степашин заявил о снижении цен на «вторичку» в России

28 апреля «Ведомости» со ссылкой на сервис «Авито недвижимость» писали, что в России в I квартале 2026 г. в готовых домах было продано 313 000 квартир. Относительно аналогичного периода 2025 г. количество договоров купли-продажи вторичного жилья выросло на 11,7%. Годовая динамика составила 26% (до 125 000 лотов). Главный аналитик «Циана» Алексей Попов подтвердил, что спрос на вторичное жилье растет. В городах-миллионниках, по его словам, в январе – марте было закрыто на 23% больше сделок (до 287 000 шт.), чем в первые три месяца 2025 г.