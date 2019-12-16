Гражданство Евросоюза для россиян: рекомендации International при выборе программы иммиграции
Граждане России и других стран СНГ сталкиваются с необходимостью оформления виз и других разрешений для посещения государств ЕС с целью туризма, трудоустройства, обучения, ведения бизнеса. Визовые ограничения и существенная разница в правах с европейскими гражданами становятся решающими факторами для принятия решения в оформлении статуса гражданина ЕС, который позволяет получить больше привилегий.
Законодательством каждой из стран мира предусмотрена возможность приобретения гражданства иностранцами. Некоторые государства ЕС предлагают ускоренные программы с упрощенными требованиями к заявителям. Таким образом, с каждым годом получение паспорта Евросоюза становится все более востребованным.
Как получить гражданство Евросоюза
Восстановление гражданства страны ЕС — самый доступный способ получения европейского статуса для граждан России
Возможность оформить гражданство ЕС в короткие сроки и без дорогостоящих инвестиций предусмотрена условиями программы репатриации. Репатриация — процесс, согласно которому доказывается территориальная или этническая принадлежность заявителя к стране или народу. Для получения гражданства заявителям необходимо предоставить доказательства наличия в роду родственника, который жил или родился на территории европейского государства в определенный период времени. Во внимание принимается один из родственников до третьего поколения — мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. К заявителям отсутствуют какие-либо требования к проживанию на территории европейской страны, а также отказу от родного гражданства и прохождения языкового экзамена. Для получения положительного решения от властей о восстановлении гражданства достаточно продемонстрировать минимальные знания государственного языка. Репатриация — самый быстрый способ получения паспорта Евросоюза для граждан России и стран СНГ.
Натурализация в старнах Европейского Союза
Процедура натурализации прописана в законодательстве каждой из стран и предусматривает необходимость постоянного проживания на официальных основаниях в среднем 10 лет. Помимо выполнения требований к сроку пребывания на территории государства, условиями предоставления гражданства в общем порядке являются прохождение экзамена для подтверждения высокого уровня знания языка, истории, культуры, отказ от паспорта родной страны. Процесс натурализации довольно длительный и далеко не каждому заявителю гарантирует положительный результат.
Оформление паспорта через инвестиции
В законодательстве европейских стран предусмотрены инвестиционные программы предоставления гражданства за значительное капиталовложение. Процедура рассчитана для заявителей, способных доказать положительное влияние инвестируемых средств на общеэкономическую ситуацию выбранного государства Евросоюза. Среди распространенных вариантов капиталовложения — создание или приобретение бизнеса, покупка государственных ценных бумаг, акций компаний, облигаций или недвижимости, вклад в фонд развития страны. Размер инвестиций для получения гражданства варьируется от 850 000 до 5 000 000 евро.
Сколько стоит европейский паспорт?
Определить стоимость оформления гражданства ЕС специалисты компании смогут после подбора иммиграционной программы. Выбор варианта осуществляется на основании целей и пожеланий клиента. Минимальная стоимость получения европейского паспорта составляет 2500 евро по программах восставленная гражданства.
Гражданство Румынии по репатриации
Румыния — страна-участница Евросоюза с 2007 года, следовательно, оформляя паспорт Румынии, заявитель автоматически становится гражданином ЕС и получает одинаковые права и возможности, что и владельцы паспорта любой другой страны Евросоюза. Равенство всех европейских граждан гарантирует директива ЕС №38 от 2004 года, в которой указано, что «граждане Союза и члены их семей имеют право свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов ЕС».
Оформление гражданства Румынии считается одной из наиболее быстрых и удобных процедур получения паспорта ЕС. Процесс репатриации регулируется Законом о гражданстве № 21, ст. 11, и подразумевает предоставление доказательств привязки предков заявителя к территории бывшей Румынии.
Процедура оформления румынского гражданства занимает от 8 месяцев. За этот период заявителю предстоит дважды посетить Румынию — для подачи документов и сдачи присяги в Министерстве юстиции. Результатом успешного прохождения всех этапов становится получение заявителем сертификата о гражданстве и статуса полноправного гражданина ЕС. Сертификат о гражданстве предоставляет право оформления внутренних документов Румынии: свидетельств о рождении и браке, ID-карты, заграничного паспорта и водительского удостоверения европейского образца.
Восстановление гражданства Болгарии
Как и Румыния, Болгария вошла в состав Евросоюза в 2007 году, что предоставило гражданам государства равные права с гражданами других стран ЕС. На законодательном уровне в Республике Болгария также действует программа репатриации. Согласно ст. 15 болгарского Закона о гражданстве для получения статуса гражданина иностранцам необходимо предоставить доказательства этнической принадлежности к народу государства. Заявителям следует подтвердить, что мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка были болгарами. Согласно условиям оформления отсутствуют требования к проживанию на территории страны и знанию государственного языка на высоком уровне. Также для получения статуса гражданина Болгарии нет необходимости отказываться от текущего паспорта.
Сроки оформления гражданства ЕС по болгарской программе репатриации составляют от 15 месяцев и предусматривают три поездки в Софию. Во время первой подаются документы для подтверждения болгарского происхождения заявителя в Государственное агентство по делам болгар за границей (ДАБЧ). Второе посещение столицы государства предусматривает получение удостоверения о болгарском происхождении, подачу его вместе с остальным пакетом необходимых документов на гражданство в Министерство правосудия и прохождение собеседования. Третья поездка осуществляется после выхода указа президента о присвоении гражданства и оформлении внутренних документов гражданина ЕС.
Сравнение программ восстановления гражданства стран, входящих в состав Европейского Союза
Как выбрать программу получения гражданства: рекомендации International
Выбор программы получения второго гражданства зачастую требует тщательного изучения условия каждой иммиграционной программы. Для принятия правильного решения обратите внимание на советы специалистов компании International.
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