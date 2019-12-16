Гражданство Евросоюза для россиян: рекомендации International при выборе программы иммиграции

Возможность оформить гражданство ЕС в короткие сроки и без дорогостоящих инвестиций предусмотрена условиями программы репатриации. Репатриация — процесс, согласно которому доказывается территориальная или этническая принадлежность заявителя к стране или народу. Для получения гражданства заявителям необходимо предоставить доказательства наличия в роду родственника, который жил или родился на территории европейского государства в определенный период времени. Во внимание принимается один из родственников до третьего поколения — мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. К заявителям отсутствуют какие-либо требования к проживанию на территории европейской страны, а также отказу от родного гражданства и прохождения языкового экзамена. Для получения положительного решения от властей о восстановлении гражданства достаточно продемонстрировать минимальные знания государственного языка. Репатриация — самый быстрый способ получения паспорта Евросоюза для граждан России и стран СНГ.