Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные

Вечером 24 января (в 20:55 по местному времени) на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в уезде Сивридже. Подземные толчки ощущались в соседних с Элязыгом провинциях – Малатья, Диярбакыр, Адыяман, Батман, Кахраманмараш, Шанлыурф, а также на севере Сирии. По состоянию на 10 часов утра по местному времени 25 января после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой выше 4 баллов. С момента землетрясения прошли сутки. «Ведомости» собрали актуальную информацию о землетрясении и его последствиях.